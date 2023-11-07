Gazze'de insani yardım konvoyuna saldırı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirterek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığını ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirterek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığını ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde hastanelere tıbbi malzeme taşıyan bir insani yardım konvoyuna ateş açıldığını belirtilerek, saldırıda 1 şoförün hafif şekilde yaralandığı ve 2 kamyonda hasar meydana geldiğini aktarıldı.

Konvoyun 5 kamyon ve 2 ICRC aracından oluştuğunu ifade eden ICRC, insani yardım konvoyunun saldırıya rağmen Şifa Hastanesi'ne tıbbi malzeme ulaştırabildiğini açıkladı.