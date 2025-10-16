Haberler

Gazeteciler Pentagon'un Yeni Kurallarını Reddetti

ABD Savunma Bakanlığı'nın basın mensuplarına yönelik yeni kurallarına uymayan gazeteciler, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etmeye ve ofislerini boşaltmaya başladı.

ABD Savunma Bakanlığı'nın basın mensuplarına yönelik yeni kurallarını kabul etmeyen gazetecilerin, bakanlık binasına giriş kartlarını iade etmeye ve ofislerini boşaltmaya başladığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) basın mensuplarının bakanlık binasında erişebilecekleri yerlere yeni düzenleme uygulanmasını ve bakanlık kaynaklı haberlere denetim şartı getirilmesini amaçlayan yeni kurallarının, çok sayıda gazeteci tarafından reddedildiği belirtildi. Yeni kuralları kabul ettiklerine dair belgeyi, belirlenen saatten önce imzalamayan çok sayıda gazetecinin, bakanlık binasına giriş kartlarını iade ettiği ve basın mensuplarına tahsis edilen ofisleri boşaltmaya başladığı aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
