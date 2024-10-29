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Friends Oyuncuları Matthew Perry'yi Anma Mesajı Yayınladı

Friends Oyuncuları Matthew Perry'yi Anma Mesajı Yayınladı
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ABD yapımı ünlü Friends dizisinin oyuncuları, bir yıl önce hayatını kaybeden Matthew Perry için anma mesajları paylaştı. Perry'nin ölümü, uyuşturucu bağımlılığına dair verdiği mücadele ile hatırlanıyor.

ABD yapımı ünlü Friends dizisinin oyuncuları, bir yıl önce hayatını kaybeden rol arkadaşları Matthew Perry'ye anma mesajı yayımladı.

Friends dizisinde 'Chandler Bing' karakteriyle tanınan oyuncu Matthew Perry, 28 Ekim 2023'te evinin havuzunda ölü bulundu. Perry'nin ölümüne ilişkin açıklanan adli tıp raporunda 'ketaminin akut etkilerinden' öldüğü ifade edildi.

Perry, uyuşturucu ve alkol bağımlılıklarıyla ilgili 'Arkadaşlar, Aşıklar ve Büyük Korkunç Şey' adlı bir kitap yazdı ve bağımlılığa dair "Bağımlılık, en korkunç şey, herkesin tek başına yenemeyeceği kadar güçlü. Ama hep birlikte, bir gün onu yenebiliriz" ifadelerini kullandı.

Rol arkadaşları Courtney Cox ve Jeniffer Aniston oyuncunun ölümün yıl dönümü sebebiyle anma mesajı paylaştı. Cox, Perry'nin hayatındaki önemini vurguladı ve onun anısını yaşatmaya devam edeceklerini kaydetti. Jennifer Aniston ise diziden bazı kareleri ve sadece Perry'nin fotoğrafını paylaşarak, '1 yıl' mesajını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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