Fransa'daki Piton de la Fournaise Yanardağı Aktif Hale Geldi

Fransa'nın Reunion Adası'ndaki dünyanın en aktif yanardağlarından Piton de la Fournaise'nin aktif hale geldiği duyuruldu. Reunion Valiliği, Piton de la Fournaise Gözlemevi'nin yerel saatle 04.47'de bir 'sismik kriz' tespit etmesinin ardından yanardağ bölgesine giriş çıkışların kapatıldığını açıkladı. Valilik, bölgede kısa süre içinde volkanik bir patlama yaşanabileceğini kaydederek, 1'inci seviye alarm ilan etti. Ayrıca yanardağın kalderasının bugün saat 06.00 itibarıyla tamamen kapatılması talimatı da verildi.