Fransa'daki Piton de la Fournaise Yanardağı Aktif Hale Geldi

Fransa'nın Reunion Adası'ndaki Piton de la Fournaise yanardağında sismik aktivite tespit edildi. Valilik, bölgede volkanik bir patlama olabileceği konusunda uyarıda bulundu ve 1'inci seviye alarm ilan etti.

FRANSA'daki Piton de la Fournaise yanardağının aktif hale geldiği bildirildi.

Fransa'nın Reunion Adası'ndaki dünyanın en aktif yanardağlarından Piton de la Fournaise'nin aktif hale geldiği duyuruldu. Reunion Valiliği, Piton de la Fournaise Gözlemevi'nin yerel saatle 04.47'de bir 'sismik kriz' tespit etmesinin ardından yanardağ bölgesine giriş çıkışların kapatıldığını açıkladı. Valilik, bölgede kısa süre içinde volkanik bir patlama yaşanabileceğini kaydederek, 1'inci seviye alarm ilan etti. Ayrıca yanardağın kalderasının bugün saat 06.00 itibarıyla tamamen kapatılması talimatı da verildi.

