Fransa'da 14 Vilayette Sıcaklık Alarmı: Turuncu Seviyeye Yükseltildi
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, aşırı sıcaklar nedeniyle 14 vilayette alarm seviyesini turuncuya yükseltti. Paris'in de aralarında bulunduğu bu bölgelerde sıcaklıkların 34-37 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France ülkenin kuzeybatısındaki 14 vilayette mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklara karşı uyardı. Meteo-France, Paris'in de içinde bulunduğu 14 vilayette alarm seviyesini 4 kademeli ölçüm sisteminin 3'üncü kademesine karşılık gelen turuncuya çıkarırken bu vilayetlerde sıcaklıkların 34-37 dereceyi bulacağını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı