Fransa'da Altı Havalimanı Bomba Tehditleri Nedeniyle Tahliye Edildi, Berlin'de Sinagog Ateşe Verildi

Fransa'da altı havalimanı, Hamas saldırılarının ardından bir ISIS fanatiği tarafından yapılan saldırılar sonucu yüksek alarm seviyesine ulaşan bomba tehditleri nedeniyle tahliye edildi. Aynı gün Berlin'de bir sinagog kundaklandı. Fransa'nın en yüksek terör karşıtı alarm durumunda olduğu bildirildi.

Altı Fransız havalimanı, Hamas saldırılarının ardından Brüksel'de bir ISIS fanatiği tarafından iki kişinin öldürülmesinin ardından yüksek bir alarma yol açan patlama tehditleri nedeniyle tahliye edildi. Aynı gün Berlin'de bir sinagog ateşe verildi. Fransız medyasına göre, Lille, Lyon, Nantes, Nice, Toulouse ve Beauvais havalimanları bu sabah bomba tehditleri aldı ve tahliye edildi.

Güvenlik birimleri, Lille'de sabah saat 10'dan hemen sonra e-posta ile alınan anonim tehditlerin ardından olay yerinde bulunuyor. Nice'te ise alarmın sona erdiği bildiriliyor.

Fransa, Cuma günü Arras'taki bir okulda bir öğretmenin bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, pazartesi günü bomba tehdidi nedeniyle tahliye edilmesinin ardından en yüksek terör karşıtı alarm durumunda bulunuyor.

Bu gelişmeler, Orta Doğu'daki artan şiddet sonrasında Almanya'nın başkenti Berlin'deki antisemitik olaylarda artış yaşanmasının ardından gerçekleşti.

Berlin'deki Kahal Adass Jisroel cemaati, şehrin Mitte bölgesindeki sinagoglarının iki yanıcı cihazla saldırıya uğradığını açıkladı. Polis olayı doğruladı.,

Çarşamba sabahı, düzinelerce polis memuru sinagogun önünde soruşturma yapıyor ve nöbet tutuyordu.

Binanın yanındaki tüm sokak trafiğe kapatılmış ve kapatılmıştı.

Almanya'nın önde gelen Yahudi grubu, saldırıya iki kişinin karıştığını ancak daha fazla ayrıntı vermediğini söyledi.

'Bu terör saldırısı bizi hepsi şok etti,' dedi Yahudilerin Merkez Konseyi.

'Özellikle sinagogun etrafındaki mahallelerden gelen aileler şok oldu ve endişeli. Sözler fiillere dönüşüyor. Hamas'ın Yahudi her şeyi imha ideolojisi Almanya'da da etkili oluyor.'

Berlin'in merkezinde bulunan Kahal Adass Jisroel cemaatinin bina kompleksi bir sinagog, bir anaokulu, bir yeşiva okulu ve bir toplum merkezi bulunduruyor.

Polis ayrıca, Müslüman göçmenlerle polis arasında şehirdeki Neukoelln ve Kreuzberg mahallelerinde ve Berlin'in simgesi Brandenburg Kapısı'nda gece boyunca çıkan olaylar hakkında bilgi verdi.

Hamas'ın İsrail'e 7 Ekim'deki saldırısının ve ardından Gazze'deki savaşın ardından polis, Berlin ve Almanya'nın dört bir yanındaki Yahudi kurumlarının güvenliğini artırdı.