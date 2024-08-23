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Francis Ford Coppola'nın yeni filmi Megalopolis'in fragmanı geri çekildi

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Sinemanın efsanevi yönetmenlerinden Francis Ford Coppola’nın yeni filmi Megalopolis’in yeni fragmanı, gerçek eleştirmenlerin imzasıyla yönetmenin eski filmlerine dair uydurma alıntılar içerdiği için, yapım şirketi Lionsgate tarafından geri çekildi. Lionsgate, eleştirmenlerden özür diledi.

Sinemanın efsanevi yönetmenlerinden Francis Ford Coppola’nın yeni filmi Megalopolis’in yeni fragmanı, gerçek eleştirmenlerin imzasıyla yönetmenin eski filmlerine dair uydurma alıntılar içerdiği için, yapım şirketi Lionsgate tarafından geri çekildi.

Filmin ABD’deki dağıtımından sorumlu şirket, eleştirmenlerden “bu affedilemez hata” nedeniyle özür diledi.

Lionsgate, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Berbat ettik” dedi.

Coppola’nın 120 milyon dolar yatırdığı filmi Megalopolis, Cannes film festivalinde karışık eleştiriler aldı.

Yeni fragmanın amacı, eleştirmenlerin her zaman haklı çıkmadığını yazarların Coppola’nın filmlerine dair geriye dönük ifadelerini vererek göstermekti.

Filmin oyuncularından Laurence Fishburne’ın, “Deha bazen yanlış anlaşılır” dediği duyuluyordu.

Ancak bu olumsuz eleştirilerin uydurma olduğu ortaya çıktı.

Hatta aslında olumlu eleştiriler kaleme alan yazarların güya filmleri kötülediği alıntıların kullanıldığı fark edildi.

Fragman yayınlandığı gün 1,3 milyondan fazla izlendi.

Filmde Adam Driver, Shia LaBeouf, Aubrey Plaza ve Nathalie Emmanuel yer alıyor.

Film, 27 Eylül’de ABD’de gösterime girecek.

Yapım, Mayıs ayında başka bir tartışmayla daha gündeme geldi.

Variety dergisi, Coppola’nın geçen yıl Megalopolis setinde bir gece kulübü sahnesi sırasında kadın figüranları öpmeye çalıştığını gösteren görüntüler elde etmişti.

Kaynaklar Guardian gazetesine ünlü yönetmenin filmdeki kadın çalışanlara uygunsuz davrandığını söyledi.

Coppola, bu iddiaları reddederek, Haziran ayında New York Times gazetesine verdiği demeçte, "Dokunmayı sevmem. Çok utangacım." dedi.

BBC

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