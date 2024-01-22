Florida Valisi Ron DeSantis 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nden çekildi

Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 ABD Başkanlık Seçimi’nde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olma yarışından çekildi.

DeSantis, Cumhuriyetçi Parti’de 15 Ocak’ta başlayan ön seçim yarışında eski başkan Donald Trump’ı desteklediğini açıkladı.

DeSantis Iowa’daki ilk önseçimde yüzde 21,2 oy ile, yüzde 19,1 oy alan Nikki Haley’in az farkla önünde ikinci olmuştu. Donald Trump ise oyların yüzde 51’ini almıştı.

Önseçimin ardından DeSantis ikinciliğini kutlasa da, son aylarda vaktinin ve parasının önemli bölümünü bu eyaletin 99 seçim bölgesini tek tek gezmeye harcayan DeSantis için bu sonuç başarısızlık olarak görülmüştü.

23 Ocak’ta New Hampsire eyaletinde düzenlenecek ikinci önseçim için yapılan anketlerde de DeSantis’in oy oranı tek haneli gözüküyordu.

Yedi aydır sürdürdüğü kampanyasını X hesabından paylaştığı beş dakikalık bir videoyla sonlandıran DeSantis, “Başarılı bir sonuç için yapabileceğim bir şey olsaydı kesinlikle yapardım” dedi.

Florida Valisi, Cumhuriyetçi seçmenlerin Donald Trump’a bir şans daha vermekte kararlı olduğunu, bu yüzden kendisinin de bundan sonra Trump’ı destekleyeceğini açıkladı.

Trump ile aralarında görüş ayrılığı olduğunu hatırlatan DeSantis, yine de Trump’ın ABD Başkanı Joe Biden’dan üstün olduğunu vurguladı.

Bu açıklamaya New Hampsire’daki miting konuşmasında değinen Trump, DeSantis’in destekçilerinin çoğunun kendisine oy vereceğini tahmin ettiğini söyledi ve ekledi:

“Ama onlara ihtiyacımız yok.”

Böylece Trump’ın karşısında tek Cumhuriyetçi aday Nikki Haley kaldı.

Eski BM Büyükelçisi Haley, ABD Başkanı Biden’ı durdurabilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.

CNN’e konuşan Haley “Bu yarışta iki kişi var. İstediğimiz şey de buydu, pes etmeyeceğiz” dedi.

Trump’ın kampanya yöneticileri ise Haley’i “Önce Amerika hareketini durdurmak için her şeyi yapacak küreselciler ve Demokratlar’ın adayı” diye niteledi.

DeSantis de Haley için “Geçmiş dönemlerin Cumhuriyetçisi, korporatizm savunucusu” dedi.