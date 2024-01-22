Üye Girişi
Haberler
BBC

Florida Valisi Ron DeSantis 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nden çekildi

Güncelleme:
Abone Ol

Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 ABD Başkanlık Seçimi'nde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olma yarışından çekildi. DeSantis, önseçimde Donald Trump'ı desteklediğini açıkladı.

Florida Valisi Ron DeSantis, 2024 ABD Başkanlık Seçimi’nde Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olma yarışından çekildi.

DeSantis, Cumhuriyetçi Parti’de 15 Ocak’ta başlayan ön seçim yarışında eski başkan Donald Trump’ı desteklediğini açıkladı.

DeSantis Iowa’daki ilk önseçimde yüzde 21,2 oy ile, yüzde 19,1 oy alan Nikki Haley’in az farkla önünde ikinci olmuştu. Donald Trump ise oyların yüzde 51’ini almıştı.

Önseçimin ardından DeSantis ikinciliğini kutlasa da, son aylarda vaktinin ve parasının önemli bölümünü bu eyaletin 99 seçim bölgesini tek tek gezmeye harcayan DeSantis için bu sonuç başarısızlık olarak görülmüştü.

23 Ocak’ta New Hampsire eyaletinde düzenlenecek ikinci önseçim için yapılan anketlerde de DeSantis’in oy oranı tek haneli gözüküyordu.

Yedi aydır sürdürdüğü kampanyasını X hesabından paylaştığı beş dakikalık bir videoyla sonlandıran DeSantis, “Başarılı bir sonuç için yapabileceğim bir şey olsaydı kesinlikle yapardım” dedi.

Florida Valisi, Cumhuriyetçi seçmenlerin Donald Trump’a bir şans daha vermekte kararlı olduğunu, bu yüzden kendisinin de bundan sonra Trump’ı destekleyeceğini açıkladı.

Trump ile aralarında görüş ayrılığı olduğunu hatırlatan DeSantis, yine de Trump’ın ABD Başkanı Joe Biden’dan üstün olduğunu vurguladı.

Bu açıklamaya New Hampsire’daki miting konuşmasında değinen Trump, DeSantis’in destekçilerinin çoğunun kendisine oy vereceğini tahmin ettiğini söyledi ve ekledi:

“Ama onlara ihtiyacımız yok.”

Böylece Trump’ın karşısında tek Cumhuriyetçi aday Nikki Haley kaldı.

Eski BM Büyükelçisi Haley, ABD Başkanı Biden’ı durdurabilecek tek kişinin kendisi olduğunu söyledi.

CNN’e konuşan Haley “Bu yarışta iki kişi var. İstediğimiz şey de buydu, pes etmeyeceğiz” dedi.

Trump’ın kampanya yöneticileri ise Haley’i “Önce Amerika hareketini durdurmak için her şeyi yapacak küreselciler ve Demokratlar’ın adayı” diye niteledi.

DeSantis de Haley için “Geçmiş dönemlerin Cumhuriyetçisi, korporatizm savunucusu” dedi.

BBC

Amerika Birleşik Devletleri Cumhuriyetçi Parti Donald Trump Florida Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

22 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Survivor Pınar kimdir? Survivor Pınar hangi sezonda yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, nereli? SURVİVOR KİM ELENDİ: 21 Ocak Pazar Survivor kim gitti? Survivor 2024 yarışmadan dün kim elendi? Girona - Sevilla maçı hangi kanalda, saat kaçta? Girona - Sevilla maçı nereden izlenir? Başak Demirtaş DEM Parti adayı oldu mu? Başak Demirtaş İstanbul adayı olacak mı? Survivor Seda elendi mi? Survivor Seda neden yok? Survivor Seda için kim, hangi oyu verdi? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı! Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı? Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title