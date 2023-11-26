Filistin Kızılayı: İsrail ambulansları durduruyor

Filistin Kızılayı, kendilerine ait ambulansların İsrail ordusu tarafından durdurulduğunu ve denetlendiğini, bu nedenle yaralılara ulaşmakta zorlandıklarını belirtti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail güçleri, Filistin Kızılayı acil sağlık hizmetleri ekiplerinin yaralılara ulaşmasını engellemekte ve ambulansları sürekli olarak denetlemektedir. Ayrıca hem Cenin Devlet Hastanesini hem de İbn Sina Hastanesini kuşatmış durumdalar" denildi. Örgüt tarafından yayınlanan görüntüde, iki İsrail askeri aracının bir ambulansı durdurduğu, ambulans sürücüsünün araçtan inerek silah taşımadığını gösterdiği anlar yer aldı.