Üye Girişi
Haberler

Filistin'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası 14 Ekim'de Başlıyor

Filistin'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası 14 Ekim'de Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Sağlık Bakanlığı, DSÖ ve UNICEF iş birliğiyle 14 Ekim'de başlayacak çocuk felci aşısı kampanyasının, 10 yaş altındaki 640 binden fazla çocuğu hedeflediğini açıkladı. Aşılamanın önemi, Gazze'de tespit edilen poliovirüsün yarattığı riskler nedeniyle arttı.

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) UNRWA ve UNICEF iş birliğiyle, çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşılamanın 14 Ekim'de başlayacağı ve üç gün süreceği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında İsrail saldırılarında altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarında ve nüfusun bulunduğu yerlerdeki atık su birikintileri ve kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan 'poliovirüsün' 25 yıl sonra ilk kez tespit edildiğini duyurdu. BM ve ortakları tarafından yapılan açıklamada, 10 yaşının altında 640 binden fazla çocuğun aşılanacağı ifade edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Gazze'de yüz binlerce çocuk risk altında" ifadelerini kullanarak, aşılama sürecinin başarılı olabilmesi için aşı ve gerekli ekipmanların ulaşımının kolaylaştırılması, ayrıca çocuk felci uzmanlarının Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Uluslararası İlişkiler Sağlık Bakanlığı Filistin Sağlık Gazze Çocuk Dünya Aşı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Genel başkan yardımcılarında ve kabinede değişiklik olabilir

Kabinedeki bazı isimler topun ağzında

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek

Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu

 Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı

Elindeki bıçağı polis memurunun boynuna sapladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, en büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak

En büyük zam sürprizini en çok ezilen kesime yapacak
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Karşıyaka elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram, Ereğli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yunusemre, Turgutlu, Akhisar, Şehzadeler elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Ekim Yüreğir, Seyhan, Çukurova, Sarıçam elektrik kesintisi ne zaman biter? 12 Ekim 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Ekim Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 12 Ekim Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.