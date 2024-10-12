Filistin'de Çocuk Felci Aşısı Kampanyası 14 Ekim'de Başlıyor

FİLİSTİN Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) UNRWA ve UNICEF iş birliğiyle, çocuk felci aşısı kampanyasının ikinci turunun 14 Ekim'de başlayacağını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aşılamanın 14 Ekim'de başlayacağı ve üç gün süreceği belirtildi. Filistin Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında İsrail saldırılarında altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarında ve nüfusun bulunduğu yerlerdeki atık su birikintileri ve kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan 'poliovirüsün' 25 yıl sonra ilk kez tespit edildiğini duyurdu. BM ve ortakları tarafından yapılan açıklamada, 10 yaşının altında 640 binden fazla çocuğun aşılanacağı ifade edildi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, " Gazze'de yüz binlerce çocuk risk altında" ifadelerini kullanarak, aşılama sürecinin başarılı olabilmesi için aşı ve gerekli ekipmanların ulaşımının kolaylaştırılması, ayrıca çocuk felci uzmanlarının Gazze'ye girişinin sağlanması gerektiğini belirtti.