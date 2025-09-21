Haberler

Filipinler'de 'Ragasa' Tayfunu ile Sel Riski Uyarısı

Filipinler'de 'Ragasa' Tayfunu ile Sel Riski Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan 'Ragasa' tayfunu nedeniyle bölge sakinlerine sel riski konusunda uyarılar yapıldı. Tayfunun Luzon adasına yaklaşması bekleniyor.

FİLİPİNLER'de etkisini gösteren 'Ragasa' tayfunu nedeniyle sel riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan 'Ragasa' tayfununun Luzon adasına doğru yaklaştığı bildirildi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde 3 metreyi aşabilecek dalgalara karşı bölge sakinlerini sel riskine karşı uyardı.

Filipinler Ulusal Hava Durumu Ajansı, tayfunun Cagayan bölgesindeki Tuguegarao'nun doğusunda ilerlediğini açıkladı. 'Ragasa'nın, Luzon'un kuzeyindeki Batanes veya Babuyan Adaları'na yakın geçmesi ya da karaya vurması bekleniyor. Uzmanlar, tayfunun Filipinler'in ardından Güney Çin'e ilerleyeceğini tahmin ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Mansur Yavaş: Bölünmeye yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Mansur Yavaş'tan kurultayla ilgili kritik sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alperen Şengün, Ercan Osmani'ye olan sözünü tuttu! Bakın ne hediye etti

''20 sayı üstü atarsan hediye edeceğim'' demişti! Verdiği sözü tuttu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.