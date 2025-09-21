Filipinler'de 'Ragasa' Tayfunu ile Sel Riski Uyarısı

FİLİPİNLER'de etkisini gösteren 'Ragasa' tayfunu nedeniyle sel riskine karşı uyarıda bulunuldu.

Filipinler'in kuzeyinde etkili olan 'Ragasa' tayfununun Luzon adasına doğru yaklaştığı bildirildi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde 3 metreyi aşabilecek dalgalara karşı bölge sakinlerini sel riskine karşı uyardı.

Filipinler Ulusal Hava Durumu Ajansı, tayfunun Cagayan bölgesindeki Tuguegarao'nun doğusunda ilerlediğini açıkladı. 'Ragasa'nın, Luzon'un kuzeyindeki Batanes veya Babuyan Adaları'na yakın geçmesi ya da karaya vurması bekleniyor. Uzmanlar, tayfunun Filipinler'in ardından Güney Çin'e ilerleyeceğini tahmin ediyor.