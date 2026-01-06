Haberler

Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, Mayon Yanardağı'ndaki patlama riski nedeniyle alarm seviyesini 3'e yükseltti. Tehlikeli bölge olarak belirlenen 6 kilometrelik alanın boşaltılması istendi ve pilotlara yanardağın zirvesine yakın uçmamaları tavsiye edildi.

FİLİPİNLER'deki Mayon Yanardağı'nda patlama riski nedeniyle alarm seviyesinin 3'e yükseltildiği bildirildi.

Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Mayon Yanardağ için alarm seviyesinin 3'e yükseltildiği belirtildi. Yetkililer, risk nedeniyle 6 kilometrelik tehlikeli bölgenin boşaltılması uyarısında bulundu. Yanardağın püskürteceği küllerin uçaklar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle pilotlara da yanardağın zirvesine yakın uçmamaları çağrısı yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
