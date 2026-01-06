Mayon Yanardağı'nda alarm seviyesi 3'e yükseltildi
Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) tarafından yapılan açıklamada, Mayon Yanardağ için alarm seviyesinin 3'e yükseltildiği belirtildi. Yetkililer, risk nedeniyle 6 kilometrelik tehlikeli bölgenin boşaltılması uyarısında bulundu. Yanardağın püskürteceği küllerin uçaklar için tehlikeli olabileceği gerekçesiyle pilotlara da yanardağın zirvesine yakın uçmamaları çağrısı yapıldı.
