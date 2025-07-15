Filipinler'de 5.8 Büyüklüğünde Deprem

Filipinler'de 5.8 Büyüklüğünde Deprem
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Filipinler'in Ilocos Norte eyaletinde yerel saatle 10.30'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Pasuquin kasabasının 29 kilometre kuzeybatısında, 27 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremle ilgili can veya mal kaybı bildirilmedi.

FİLİPİNLER'in Ilocos Norte eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 10.30 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün, Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabasının yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin can veya mal kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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