Filipinler'de 5.8 Büyüklüğünde Deprem

FİLİPİNLER'in Ilocos Norte eyaletinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 10.30 sıralarında meydana gelen depremin merkez üssünün, Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabasının yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısı olduğunu açıkladı. Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin can veya mal kaybı bildirilmedi.