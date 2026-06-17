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Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine suikast planı engellendi

Beyaz Saray'daki UFC etkinliğine suikast planı engellendi
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FBI, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alan ve aralarında Donald Trump, JD Vance, Netanyahu ile Elon Musk'ın da bulunduğu üst düzey isimlere yönelik keskin nişancı ve patlayıcı yüklü dron saldırısı planını engelledi. 5 kişi gözaltına alındı.

Federal Soruşturma Bürosu, Beyaz Saray'da düzenlenen UFC etkinliğini hedef alan bir saldırı planının engellendiğini duyurdu.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Beyaz Saray'da düzenlenen UFC (Karma Dövüş Sanatları) etkinliğini hedef alan bir saldırı planını çökertti. ABD Adalet Bakanlığı, keskin nişancılar ve patlayıcı yüklü dronlarla yapılması planlanan saldırıyla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Savcılık, şüphelilerin çevre binaları dronlarla vurmayı ve aralarında üst düzey isimlerin de bulunduğu kişilere ateş açmayı hedeflediğini açıkladı. Zanlıların şifreli mesajlarında 'aşırı dini ve hükümet karşıtı' görüşler paylaştığı belirtildi.

Güney Bahçesi'nde davetlilere özel düzenlenen ve yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı etkinlik sırasında, çevrede de 85 bin kişinin mücadeleleri takip ettiği aktarıldı. Mahkeme kayıtlarında, grubun hedef almayı planladığı isimler arasında Donald Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Elon Musk ile bazı milletvekillerinin yer aldığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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