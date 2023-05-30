Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi, İsrail'in kuruluş yıl dönümü davetine katılmayacak

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in Rabat'taki diplomatik temsilcisinin "İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılım" davetini reddetti. PJD, İsrail ile normalleşmenin her türlüsüne karşı olmasıyla biliniyor.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), İsrail'in Rabat'taki diplomatik temsilcisinin " İsrail'in kuruluş yıl dönümü kutlamasına katılım" davetini reddetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist oluşumun temsilcisinin ( İsrail'in Fas'taki İletişim Ofisi Başkanı Shai Cohen) İsrail'in kuruluşuyla ilgili kutlama daveti göndermesini çirkin buluyoruz ve reddediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, söz konusu günün İsrail'in kuruluş yıl dönümü değil Filistin halkının yerinden edildiği Nekbe'nin (Büyük Felaket) anılma vesilesi olduğu kaydedildi.

Fas'ta muhalefette bulunan PJD, kuruluşundan bu yana İsrail ile normalleşmenin her türlüsüne karşı olmasıyla biliniyor.

İsrail ve Fas, 2000 yılında askıya alınan diplomatik ilişkilerin, 10 Aralık 2020'de yeniden başlatıldığını duyurmuştu.