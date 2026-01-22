Fas'ta çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

FAS'ın en yüksek zirvesi Toubkal Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta İmlil'den Toubkal Dağı'na giden güzergahta çığ düştüğü ve 3 kişinin kar kütlesi altında mahsur kaldığı belirtildi. Olayın ardından ordunun, yerel yetkililer, jandarma ve sivil savunma ile yakın koordinasyon içinde arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki sert iklim koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekiplerin, 3 kişinin cansız bedenine ulaşarak bulundukları yerden çıkardığı aktarıldı.