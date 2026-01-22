Haberler

Fas'ta çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti
Fas'ın Toubkal Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.

FAS'ın en yüksek zirvesi Toubkal Dağı'nda meydana gelen çığ düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetleri'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, 18 Ocak'ta İmlil'den Toubkal Dağı'na giden güzergahta çığ düştüğü ve 3 kişinin kar kütlesi altında mahsur kaldığı belirtildi. Olayın ardından ordunun, yerel yetkililer, jandarma ve sivil savunma ile yakın koordinasyon içinde arama kurtarma çalışmalarına başladığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki sert iklim koşulları ve zorlu arazi şartlarına rağmen olay yerine ulaşan ekiplerin, 3 kişinin cansız bedenine ulaşarak bulundukları yerden çıkardığı aktarıldı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

