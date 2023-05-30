Fas'ta DEAŞ Hücresi Çökertildi
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Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi. Operasyon, kuzeydeki Tanca kentinde gerçekleştirildi.
Fas'ta eylem hazırlığındaki terör örgütü DEAŞ mensubu 3 kişilik hücrenin çökertildiği bildirildi.
Fas İçişleri Bakanlığına bağlı Adli Araştırmalar Ofisi'nden operasyona dair yazılı açıklama yapıldı.
İstihbarattan alınan bilgiler doğrultusunda kuzeydeki Tanca kentinde gerçekleştirilen operasyonlarla 3 teröristin yakalandığı aktarılan açıklamada, söz konusu DEAŞ mensuplarının "kamu düzenini bozmayı hedefleyen bireysel ve toplu eylem hazırlığı içerisinde oldukları" ifade edildi.
Yakalanan teröristlerin, örgütün çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren unsurlarıyla iletişim kurmaya çalıştıkları belirtilen açıklamada, 3 teröristin aynı zamanda "Sahel ve Sahra" bölgelerinde eylem hazırlığında olduklarına işaret edildi.