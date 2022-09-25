Evli ve çocuklu kadının telefonuna yanlışlıkla bakan genç kız, gördüklerine inanamadı

Uçak yolculuğu yapan Karmina adlı genç kız, hemen önündeki evli kadının cinsel ilişkiye girecek partner aranan bir uygulamadan çok sayıda mesaj aldığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Karima adlı genç kızın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük bir ilgi gördü. Uçakta oturduğu sırada hemen önündeki evli bir kadının telefonuna yanlışlıkla bakan genç kız, daha çok cinsel ilişkiye girmek için kullanılan bir uygulamadan gelen mesajları gördü.

KAYDA ALIP PAYLAŞTI

Kadının kocasını aldatıyor olabileceğini öne süren Karima, kaydettiği bu videoyu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Videoya kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.

"BELKİ KOCASININ HABERİ VARDIR"

Karima'nın takipçileri, hemen kadını suçlu ilan etmenin yanlış olduğunu vurgulayarak, "Ne yaşadıkları bilmiyoruz, belki kocası da işin içindedir" ifadelerini kullandı. Video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.