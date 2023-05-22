Evlenmek üzereyken ayrılan sevgilisinden aldığı intikam fena oldu

Londra'da yaşayan iki çocuk annesi kadın, çocuklarının babasının kendisini başka bir kadın için terk etmesi üzerine hayatını değiştirdi. 6 ay sonra evlenme hazırlıkları yapan çiftin 15 yıllık ilişkilerinin sona ermesinin ardından 37 bin dolar harcayarak bir dizi estetik ameliyat olan 33 yaşındaki kadın, ameliyatlar sonrasında kendisini, "İntikamımı aldım. Artık daha özgüvenliyim" sözleriyle tanımladı.

Londra'da yaşayan 33 yaşındaki Stacey Keeley, 2 çocuğunun babası olan 15 yıllık sevgilisinin kendisini evliliklerinden 6 ay önce başka bir kadın için terk etmesi üzerine adeta intikam yemini etti.

AMELİYATLAR İÇİN 37 BİN DOLAR HARCADI

Evlenmek üzereyken sevgilisinin başkası için kendisinden ayrılmasıyla adeta intikam yemini içen kadın, 37 bin dolar harcayarak göz kapağı kaldırma, liposuction, yüz gerdirme, göğüs ve kalça büyütme gibi bir dizi operasyon geçirdi.

"HER ZAMANKİNDEN DAHA ÇEKİCİ HİSSEDİYORUM"

The Post'un haberine göre evlenmek üzere olduğu sevgilisiyle 14 yaşından beri birlikte olduğunu ve ilk çocuğunu 14, ikinci çocuğunu 16 yaşında kucağına aldığını belirten kadın, "Tüm hayatımı işime ve çocuklarıma adadım. Terk edildikten sonra kendi içimde bir yolculuğa çıktım ve konfor alanımdan uzaklaşmadığımı fark ettim. Ameliyatlar özgüvenimi çokça artırdı. Tamamen farklı bir ruh halim ve görünüşüm var. Kendimi her zamankinden daha çekici hissediyorum" diye konuştu.