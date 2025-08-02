Eski Kolombiya Devlet Başkanı Uribe'ye 12 Yıl Ev Hapsi

Eski Kolombiya Devlet Başkanı Uribe'ye 12 Yıl Ev Hapsi
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Kolombiya'nın eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 'yargıyı yanıltmaya teşebbüs' ve 'tanıklara rüşvet teklif etmek' suçlarından 12 yıl ev hapsine mahkum edildi. Ayrıca 3,4 milyar Kolombiya pesosu para cezası verildi.

ESKİ Kolombiya Devlet Başkanı Alvaro Uribe, 'yargıyı yanıltmaya teşebbüs' ve 'tanıklara rüşvet teklif ederek ifadelerini değiştirmeye çalışmak' suçlarından 12 yıl ev hapsine mahkum edildi.

Kolombiya'da pazartesi günü açıklanan bir kararla tanık manipülasyonu, usulsüzlük ve rüşvet suçlarından hüküm giyen eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe'nin cezası belli oldu. Yargıç Sandra Heredia, Uribe'yi 12 yıl ev hapsine mahkum ederken, 3,4 milyar Kolombiya pesosu (yaklaşık 840 bin ABD doları) para cezası verdi. Uribe, ikamet ettiği Antioquia bölgesindeki Rionegro'da yetkililere teslim olacak ve ardından ev hapsi başlayacak.

Uribe'nin hukuk ekibi kararı temyize götüreceklerini açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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