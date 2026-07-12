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Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti

Katar'ın eski Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani hayatını kaybetti
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Katar Emirlik Divanı, eski Emir Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Eski Katar Emiri Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi.

Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin babası Şeyh Hamad bin Halife Al Sani'nin bu sabah saatlerinde 74 yaşında vefat ettiği belirtildi. Açıklamada, Şeyh Hamad'ın uzun süredir tedavi gördüğü vurgulanarak, merhuma Allah'tan rahmet dilendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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