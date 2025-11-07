Haberler

Eski İspanya Kralı 70 yıl sonra itiraf etti: Kardeşimi alnından vurup öldüren bendim
Güncelleme:
İspanya'nın eski kralı Juan Carlos, tam 70 yıl sonra kardeşinin ölümüne dair sessizliğini bozdu. Yeni yayımlanacak anı kitabında, 1956'da bir tabancayla oynarken kardeşi Alfonso'yu alnından vurduğunu anlattı. Olay yıllarca "kazaydı" denilerek gizlendi, ancak eski kralın itirafı şimdi tüm İspanya'yı sarsıyor.

  • Eski İspanya Kralı Juan Carlos I, 1956 yılında kardeşi Infante Alfonso'yu kazara vurarak öldürdüğünü itiraf etti.
  • Juan Carlos'un anı kitabı "Mi vida, mi verdad", General Francisco Franco'nun ölümünün 50. yıl dönümünde İspanya'da yayımlanacak.
  • Juan Carlos, 2014 yılında tahtını oğlu VI. Felipe'ye devretti.

İspanya'nın sürgündeki 87 yaşındaki eski kralı Juan Carlos I, yıllardır gizli tuttuğu aile trajedisini sonunda itiraf etti. Yeni yayımlanacak "Mi vida, mi verdad" (Hayatım, Gerçeğim) adlı anı kitabında, 1956 yılında Portekiz'deki aile evlerinde kardeşi Infante Alfonso'yu kazara vurduğunu açıkladı.

Juan Carlos, kitabında "Bu trajedinin ağırlığını asla üzerimden atamayacağım. Şarjörü çıkardık ama namluda bir mermi kaldığını bilmiyorduk" ifadelerine yer verdi. Eski kral, merminin sekerek kardeşinin alnına isabet ettiğini ve Alfonso'nun babasının kollarında hayatını kaybettiğini anlattı.

KRALİYETİN GİZLİ TRAJEDİSİ

O dönemde henüz 18 yaşında olan Juan Carlos hakkında herhangi bir resmi soruşturma açılmadı. Babasının tabancayı denize attığını ve Alfonso'nun naaşını İspanyol bayrağıyla örttüğünü aktaran eski kral, olay sonrası yaşananları şu sözlerle dile getirdi:

"Babam beni sarsarak 'Bunu bilerek yapmadığına söz ver' dedi. Ama aramızdaki ilişki bir daha asla eskisi gibi olmadı."

Juan Carlos, kardeşini hâlâ unutamadığını belirterek, "Bir arkadaşımı, sırdaşımı kaybettim. Hayatım ondan sonra karardı. Hâlâ her gün onu düşünüyorum" dedi.

SKANDALLARLA GÖLGELENEN SALTANAT

Trajedinin ardından askeri okula dönen Juan Carlos, 1975'te Francisco Franco'nun ölümünden sonra tahta çıktı. Ancak yolsuzluk iddiaları, cinsel skandallar ve lüks yaşam tarzı nedeniyle kamuoyunda uzun süre eleştirildi.

2014 yılında tahtını oğlu VI. Felipe'ye devreden eski kral, hakkında çıkan "2.000'den fazla kadınla ilişki yaşadığı" yönündeki iddialarla da gündeme gelmişti.

ANILAR FRANCO'NUN ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE YAYIMLANACAK

Sürgün hayatını Dubai'de sürdüren Juan Carlos'un anı kitabı, General Francisco Franco'nun ölümünün 50. yıl dönümünde İspanya'da yayımlanacak.

Kitabın yayımlanacağı tarih, monarşinin yeniden doğuş dönemine denk gelirken, eski kralın bu itirafı İspanya'da büyük yankı uyandırdı.

