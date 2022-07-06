Erkekler havai fişek patlatmak istedi, işler ters gidince kadınlar çığlık çığlığa kaçtı
Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Yurtdışında kaydedilen görüntülerde, erkek arkadaş grubunun havai fişek eğlencesi kabusa döndü. Erkeklerin kontrolü kaybetmesinin ardından havai fişekler yerde patlamaya başlarken, eşleri ise çığlık çığlığa kaçtı.
Yurtdışındaki bir ülkede kaydedilen ve sosyal medyada dolaşıma giren bir görüntü, izleyenlerde hem korku hem de heyecan yarattı.
HAVAİ FİŞEK PATLATMAK İSTEDİLER
Bir grup erkek ve kadın, hem dinlenmek hem de eğlenmek için evlerinin önlerine oturdular. Ardından erkekler, eğlenmek adına satın aldıkları havai fişeklerini patlatmak için kolları sıvadı. Fakat işler istenildiği gibi gitmedi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Havai fişeklerin yerde patlamasının ardından ortalık bir anda savaş alanına döndü. Ortalıkta çocukların da olduğu gözlenirken, alevlerin arasında kalan kadınlar, çocuklarını da yanlarına alarak can havliyle bölgeden uzaklaştı.