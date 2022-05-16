Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi - Haberler

İngiltere'de okuyucularından gelen soruları cevaplandıran ve itirafları dinleyen Jane O'Gorman'a gelen bir itiraf, okuyanları şaşkınlık içerisinde bıraktı. O'Gorman'a ismini veren ancak gazetenin kamuoyuna ismini açıklamadığı bir kadın, erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk ettiğini belirtti.

"ARAMIZDA BAŞKA HİÇBİR SORUN YOKTU"

Genç kadın, sevgilisiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını, aksine erkek arkadaşının çok zengin olduğunu ve kendisi için para harcamaktan çekinmediğini dile getirdi. Fakat ne olduysa ikilinin tatile gittiği otelde oldu.

BİR ANDA ÇEKİP GİTTİ

İkilinin sahilde oturduğu sırada erkek arkadaşının cinsel ilişkiye girmek istediğini belirten genç kadın, bir süre sonra arkadaşının cinsel organı nedeniyle duraksadığını ve o an yerinden kalkarak bir daha otele dönmediğini anlattı.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI OLDU

İtirafta bulunan genç kadın, genç adamın özel hayatını ifşa etmekle eleştirdi. Kadının yaptığının yanlış olduğunu belirten okuyucular, her ne olursa olsun çiftler arasındaki cinsel konuların saklı kalması gerektiğini ifade etti.