Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi - Haberler

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Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk eden genç kadın, eleştirilerin odağı haline geldi

İngiltere'de okuyucularına tavsiyeler veren Jane O'Gorman'a yapılan bir itiraf hayretler içerisinde bıraktı. Erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü nedeniyle terk ettiğini açıklayan kadın, genç adamın özel hayatını ifşa etmekle eleştirildi.

İngiltere'de okuyucularından gelen soruları cevaplandıran ve itirafları dinleyen Jane O'Gorman'a gelen bir itiraf, okuyanları şaşkınlık içerisinde bıraktı. O'Gorman'a ismini veren ancak gazetenin kamuoyuna ismini açıklamadığı bir kadın, erkek arkadaşını cinsel organının büyüklüğü yüzünden terk ettiğini belirtti.

Genç kadın, sevgilisiyle aralarında hiçbir sorun olmadığını, aksine erkek arkadaşının çok zengin olduğunu ve kendisi için para harcamaktan çekinmediğini dile getirdi. Fakat ne olduysa ikilinin tatile gittiği otelde oldu.

İkilinin sahilde oturduğu sırada erkek arkadaşının cinsel ilişkiye girmek istediğini belirten genç kadın, bir süre sonra arkadaşının cinsel organı nedeniyle duraksadığını ve o an yerinden kalkarak bir daha otele dönmediğini anlattı.

İtirafta bulunan genç kadın, genç adamın özel hayatını ifşa etmekle eleştirdi. Kadının yaptığının yanlış olduğunu belirten okuyucular, her ne olursa olsun çiftler arasındaki cinsel konuların saklı kalması gerektiğini ifade etti.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Cinsellik, Cinsellik, Dünya, Haberler

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