İspanya'nın Endülüs bölgesinde şiddetli yağış devam ediyor

İSPANYA'nın Endülüs bölgesinde 4 Şubat'ta başlayan şiddetli yağışların devam ettiği bildirildi.

İspanya'nın Endülüs bölgesinde önlem amaçlı tahliye edilen yaklaşık 11 bin kişinin, 4 Şubat'ta başlayan yağışların devam etmesi nedeniyle evlerine dönemediği belirtildi. Bölgedeki nehir ile barajlardaki su seviyesinin maksimuma ulaştığı ve taşkın riskine karşı önlemlerin artırıldığı kaydedildi. Yetkililer, Endülüs'te 3'ü ana yol olmak üzere 132 kara yolunun trafiğe kapalı tutulduğunu ve tren seferlerinin çok sınırlı yapıldığını açıkladı.