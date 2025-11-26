Haberler

Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 10 Kişi Hayatını Kaybetti
Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 10 kişi yaşamını yitirdi, birçok kişi ise yaralandı ve kayıp. Yetkililer, bölge sakinlerini riskli alanları terk etmeleri konusunda uyardı.

ENDONEZYA'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya'da arama kurtarma ekipleri, Kuzey Sumatra'ya bağlı Sibolga kentinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını, 3 kişinin yaralandığını ve 4 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Orta Tapanuli bölgesinde ise toprak kayması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, Güney Tapanuli'de ise sel ve toprak kayması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, bölge sakinlerine yüksek risk altındaki alanları tahliye etme çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
500

