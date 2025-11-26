Endonezya'da Sel ve Toprak Kaymaları: 10 Kişi Hayatını Kaybetti

ENDONEZYA'nın Sumatra Adası'nda şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 10 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Endonezya'da arama kurtarma ekipleri, Kuzey Sumatra'ya bağlı Sibolga kentinde 5 kişinin cansız bedenine ulaştıklarını, 3 kişinin yaralandığını ve 4 kişinin de kayıp olduğunu açıkladı. Orta Tapanuli bölgesinde ise toprak kayması nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, Güney Tapanuli'de ise sel ve toprak kayması sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Yetkililer, bölge sakinlerine yüksek risk altındaki alanları tahliye etme çağrısında bulundu.