Elazığ'da Arap tavşanı görüntülendi

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi. İlk defa Arap tavşanı gören vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı Elazığ'ın Sivrice ilçesinde görüntülendi. İlk defa Arap tavşanı gören vatandaşların kurduğu diyalog izleyenleri güldürdü.

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan Arap tavşanı, Hazar Baba Dağı'nda görüldü. İlk defa Arap tavşanı gören ve bir süre tereddütte kalan vatandaşlar o anları kayda aldı. Tavşanı sevmek isteyenlerin tavşanın zıplaması ile korkması bir oldu. Vatandaşların aralarındaki diyalog ise izleyenleri güldürdü. - ELAZIĞ