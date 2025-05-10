Ekvador'da Suç Örgütü Operasyonunda 8 Asker Hayatını Kaybetti

EKVADOR'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 8 asker hayatını kaybetti.

Ekvador ordusu, Kolombiya sınırına yakın Napo kentinin Alto Punino bölgesinde suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çıkan çatışmada 8 asker hayatını kaybetti, yaralanan diğer askerler hastaneye kaldırıldı. Yerel basında yer alan haberlere göre operasyon, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı 'Comandos de la Frontera' adlı gruba düzenlendi.