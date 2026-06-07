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Ekvador'da yangın: 14 balıkçı teknesi zarar gördü

Ekvador'da yangın: 14 balıkçı teknesi zarar gördü
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Ekvador'un Manabi eyaletindeki Manta Limanı'nda çıkan yangında 14 balıkçı teknesi ve 21 sürat teknesi zarar gördü, 2 kişi yaralandı.

EKVADOR'un Manabi eyaletindeki bir limanda çıkan yangında 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesinin zarar gördüğü bildirildi.

Ekvador basını, Manta Liman Başkanlığı Balıkçı İskelesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını duyurdu. Yangında 2 kişinin yaralandığı, 14 balıkçı teknesi ile 21 sürat teknesinin zarar gördüğü belirtildi. Yetkililer, olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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