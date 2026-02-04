Dünyayı sarsan dosyaların ortak ismi: Epstein ve FETÖ elebaşı Gülen'in avukatı aynı kişi çıktı
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche'ın, Epstein'e yönelik soruşturma kapsamında 3 milyondan fazla yeni dosyanın kamuoyuyla paylaşıldığını bildirmesinin ardından yeni detaylar ortaya saçıldı. Dosyalarda gündeme gelen bir tesadüf ise dikkat çekti. Son dosyalarda ABD'de ölen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in avukatı Reid Weingarten'ın Jeffrey Epstein'in de avukatı olduğu ortaya çıktı.
- Jeffrey Epstein ve Fethullah Gülen'in ABD'deki savunma stratejilerini avukat Reid Weingarten yürütmüştür.
- Reid Weingarten, Epstein'in 2008 yılındaki ilk cinsel istismar davasında savunma ekibinin kilit ismiydi.
- Reid Weingarten, Türkiye'nin iade taleplerine karşı Gülen'in ABD'deki ana savunma ekibinde en kıdemli avukatlardan biriydi.
Jeffrey Epstein'in kirli ağını deşifre eden dosyalar gündemdeki yerini korurken, hukuk dünyasından sızan bir ayrıntı tartışmaları alevlendirdi. Çocuk istismarı ve fuhuş ağı kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein ile FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ABD'deki savunma stratejilerini yürüten avukatın aynı kişi olduğu ortaya çıktı: Reid Weingarten.
AYNI AVUKAT, AYNI SAVUNMA HATTI
ABD'nin en etkili ve yüksek ücretli savunma avukatlarından biri olarak tanınan Reid Weingarten, her iki ismin de kritik dönemlerinde başrol oynadı.
Weingarten, Epstein'in 2008 yılında aldığı ve "yüzyılın en hafif cezası" olarak nitelendirilen ilk cinsel istismar davasında savunma ekibinin kilit ismiydi.
FETÖ ELEBAŞININ İADE DAVASININ KIDEMLİ AVUKATI
Steptoe & Johnson hukuk firmasının avukatlarından biri olan Weingarten, Türkiye'nin iade taleplerine karşı Gülen'in ABD'deki ana savunma ekibinde yer alan en kıdemli avukatlardan biriydi. Bu konu ABD basınında çok kez haber de oldu.
YÜKSEK PRFOFİLLİ İSİMLERİN "KURTARICI" AVUKATI
Yurt dışı basınında Weingarten; sadece Epstein ve Gülen ile değil, aynı zamanda tecavüzle suçlanan ünlü yönetmen Roman Polanski gibi tartışmalı figürlerin ve büyük yolsuzluk skandallarına karışan dev şirket yöneticilerinin "kurtarıcı avukatı" olarak tanınıyor.
Weingarten'in müvekkil portföyü, genellikle uluslararası krizlere neden olan ve milyar dolarlık güç dengelerini elinde tutan isimlerden oluşuyor.