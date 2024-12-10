Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusu Suriye'de ilerliyor

51 yıl sonra girdikleri topraklarda başkente doğru ilerliyorlar

 İsrail, Suriye topraklarını işgale devam ederken Hizbullah'tan tüm dünyaya uyarı geldi

Hizbullah'ı endişelendiren fotoğraf! Dünyayı açık açık uyardılar

 Esad, Rusya'ya kaçarken yanında 135 milyar dolar götürmüş

Putin'e kaçarken çantasına Merkez Bankası'nı sığdırmış
Van'da 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 40 yaralı

30 araç birbirine girdi! 2 ölü, onlarca yaralı var

Dünyanın konuştuğu HTŞ lideri Colani'nin babasının mesleği şaşırttı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'deki en güçlü silahlı muhalif güç haline gelen HTŞ lideri Ebu Muhammed El Colani, dünya gündeminde. 1982'de Suudi Arabistan'da dünyaya gelen Colani'nin babası petrol mühendisi. Colani, Emevi Camii'nde yaptığı konuşmada "Bugün Suriye temizleniyor" demişti.

27 Kasım'da operasyonlara başlayan Hayat Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) öncülüğünde muhalifler, 12 gün gibi kısa bir sürede 61 yıllık Baas rejimine son verdi. Beşar Esad'ın Rusya'ya sığınmasıyla devam eden süreçle ilgili enteresan bilgiler gelmeye devam ediyor.

Arap basını saldırıya liderlik eden kişinin Suriye'deki en güçlü silahlı muhalif güç haline gelen Hayat Tahrir el-Şam'ın başında duran Ebu Muhammed El Colani'nin olduğunu yazdı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından bir anda dünyanın en tanınan isimlerinden biri olan Colani'nin hayatı ve kim olduğu ile ilgili birçok şey de merak edildi.

BABASI MÜHENDİS

HTŞ lideri Colani 1982'de babasının petrol mühendisi olarak çalıştığı Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde Ahmed Hüseyin el-Şara ismiyle doğdu. Aile 1989'da Suriye'ye dönerek Şam yakınlarına yerleşti. 2003'te Irak'a taşınmadan önce Şam'da geçirdiği zamana dair çok az şey biliniyor.

"SURİYE TEMİZLENİYOR"

HTŞ lideri Colani, Şam düştükten sonra Suriye'nin başkentindeki Emevi Camii'nde yaptığı konuşmada "Bugün Suriye temizleniyor, 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor" demişti. Emevi Camii'nde namaz kılıp konuşma yapan Colani Esad için "Bu zalim bütün Suriye halkına zulmetti. Suriye'yi İran'ın emelleri için bir çiftlik yaptı" diyerek "Mezhepçiliği, fesadı yaydı ve istediği oldu. Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bugün Suriye temizleniyor. 20 yıldan fazla bir süredir kalbim bu an için atıyor." ifadelerini kullanmıştı.

HTŞ'NİN ORTAYA ÇIKIŞI

Temmuz 2016'da Halep rejimin eline geçti ve oradaki silahlı gruplar hala muhaliflerin elinde olan İdlib'e doğru yönelmeye başladı. Tam da bu dönemde, El Colani grubunun Cabhat Fatih al-Şam olarak değiştiğini duyurdu.

2017'nin başlarında, Halep'ten kaçan binlerce savaşçı İdlib'e akın etti ve Colani, bu gruplardan bir kısmını kendi grubuyla birleştirerek HTŞ'yi kuracağını duyurdu.

Washington DC'deki Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi düşünce kuruluşuna göre HTŞ'nin ilk amacı Suriye'yi Esad'ın otokratik hükümetinden kurtarmak, ülkeden 'İranlı milisleri kovmak' ve İslami hukukun kendi yorumlarına göre bir devlet kurmaktı.

HTŞ şu anda Birleşmiş Milletler, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği tarafından "terör örgütü" olarak kabul ediliyor. El Colani ise grubunun ulusal bir bağlılık lehine geçmiş bağlılıklarından vazgeçtiği için bu tanımlamanın adil olmadığını söylüyor.

Dünyanın konuştuğu HTŞ lideri Colani'nin babasının mesleği şaşırttı
Kaynak: Haberler.com / Dünya
img

Esad'la birlikte onun saltanatı da bitti
img

Esad'ın zulmü, bu hale getirdi! Görüntülere yürek dayanmaz
img

Ülkenin altını üstüne getiren lider için flaş karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

10 Aralık İnsan Hakları Günü mesajları ve sözleri! İnsan Hakları Günü önemi nedir? SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI || Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman? Sözleşmeli personel alımı başvuru kılavuzu yayımlandı mı? Müge Anlı'da Seda Karar'ı kim öldürdü? Seda Karar bulundu mu, olayı nedir? 10 ARALIK BİM AKTÜEL KATALOĞU! 10 Aralık BİM aktüel kataloğunda hangi ürünler var? BİM 10 Aralık 2024 Salı günü neler gelecek? Greta Thunberg kimdir, kaç yaşında? Greta Thunberg, Türkiye hakkında ne dedi? Suriyeliler giderse kira fiyatları düşer mi? İsrail Suriye'yi neden vuruyor? Suriye'de son durum nedir? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MEMUR MAAŞ ZAM HABERLERİ! Yeni yılda en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2025 Ocak memur zam oranları! Az önce deprem mi oldu, en son depremler kaç şiddetinde oldu? 10 Aralık Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.