Dünyanın en zehirli yılanı kreşe sızdı, içeri giren yetkililer manzarayı görünce yıkıldı

Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen ve genelde Avustralya'da görülen doğu kahverengi yılanı, Queensland, Bowen'daki Kidz at the Beach adlı kreşe sızdı. İhbar üzerine olay yerine giden yetkililer, yılanı bir çocuğun üzerinde bulmaları nedeniyle yıkıldı. Elinin iki yerinden ısırılan çocuk yoğun bakımda yaşam savaşı veriyor.

Avustralya'da bugün kahreden bir olay yaşandı. Kuzey Queensland, Bowen'daki Kidz at the Beach adlı kreşe dünyanın en zehirli yılanı olduğu bilinen doğu kahverengi yılanı sızdı. Bir süre içeride gezinen yılan, küçük bir çocuğu elinin iki yerinden ısırdı.

ÇOCUĞUN ÜZERİNDE SÜRÜNÜRKEN BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine gelen doğal hayatı koruma yetkilileri ve polis ekipleri, doğu kahverengi yılanını talihsiz çocuğun üzerindeki sürünürken buldu. Yılan, ekipler tarafından kontrol altına alınırken, çocuk da hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Yılanın ısırdığı çocuktan ilk bilgiler de çok geçmeden geldi. Buna göre çocuğun ölüm kalım savaşı verdiği öğrenilirken, durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda yattığı aktarıldı. Doğu kahverengi yılanlarının boylarının 2,5 metreye kadar ulaşabildiği biliniyor, çocuğun üzerinde bulunan yılanın boyu ise 40 santimetre olarak ölçüldü.