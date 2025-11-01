Dünyanın en güçlü liderlerinden! Devlet başkanının verdiği partiye bakın

Göreve geldiği günden bu yana sıra dışı kararlarının yanı sıra beklenmeyen tepkileri, kameralar önündeki ilginç davranış ve sözleriyle dikkat çeken ABD Başkanı Donald Trump, yine çok konuşulacak bir harekete imza attı.

TRUMP'TAN CADILAR BAYRAMI PARTİSİ

ABD Başkanı Trump, Florida'daki meşhur malikanesinde Cadılar Bayramı nedeniyle parti verdi. Partiye, Trump'ın yanından neredeyse hiç ayırmadığı Dışişleri Bakanı Marco Rubio da katıldı.

TEMA "MUHTEŞEM GATSBY"

Parti konseptiyle çok konuşuldu. "Muhteşem Gatsby" temalı konserde ilginç görüntüler kaydedildi. Konsere katılımın bir hayli yoğun olduğu görüldü.

CADILAR BAYRAMI NEDİR?

Cadılar Bayramı, her yıl 31 Ekim gecesi kutlanan, kökeni binlerce yıl önceki Kelt geleneklerine, özellikle de Samhain Festivali'ne dayanan bir bayramdır. Keltler bu geceyi yazın bitişi, kışın başlangıcı ve ölülerle yaşayanların dünyası arasındaki perdenin en ince olduğu zaman olarak kabul ederlerdi. Günümüzde ise bu bayram, dini içeriğinden büyük ölçüde sıyrılıp, eğlenceli bir kutlamaya dönüşmüştür.

Bayramın en belirgin özelliği, insanların, özellikle de çocukların, cadı, hayalet veya popüler karakterler gibi çeşitli kostümler giymesidir. Çocuklar bu kostümlerle kapı kapı dolaşarak "Şaka mı, şeker mi?" sorusunu sorarlar ve karşılığında bol bol şekerleme toplarlar. Evlerin önleri ve içleri, üzerine korkutucu yüzler oyulmuş ve içine mum yakılmış bal kabağı fenerleri (Jack-o'-Lantern) ile süslenir. Yetişkinler genellikle kostümlü partiler düzenler, korku filmleri izler ve perili ev temalı etkinliklere katılırlar. Kısacası, Cadılar Bayramı, korku ve eğlence temasının iç içe geçtiği, tatlı ve tüyler ürpertici geleneklerin yaşatıldığı bir gecedir.