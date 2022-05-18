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Dünyaca ünlü doktorun ölüm sonrası hakkında yaptığı tespit ortalığı ayağa kaldırdı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Dünyaca ünlü doktorun ölüm sonrası hakkında yaptığı tespit ortalığı ayağa kaldırdı

New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Dr. Sam Parnia, ölen bir insanın öldüğünü bileceğini ve ölümden sonra bir süre daha insan bilincinin açık kaldığını söyledi. Parnia'nın bu tespiti bilim dünyasında tartışma yarattı, konuyla ilgili ciddi eleştiriler var.

Bilim dünyası, ölüm anı ve sonrası hakkında araştırmalarda bulunmaya devam ediyor. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Dr. Sam Parnia tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise bilim dünyasında karışıklık yarattı.

Dr. Sam Parnia, ölümün anlık bir durum olmadığını ve günler sürdüğünü dile getirdi.Parnia, "İlginç olan bir zaman var ki, ancak sen ve ben öldükten sonra, vücudumuzdaki hücreler yavaş yavaş kendi ölüm süreçlerine doğru gidiyor. Canlılar anında ölüye dönüşmüyorlar" dedi. Parnia, vücudun ölümden sonra da direndiğini ve insanın öldüğünün farkında olduğunu belirterek tüyler ürpertti.

Parnia'nın bu tespitinin ardından 2016 yılında Western Ontario Üniversitesi'nde dört kişinin cansız bedeni üzerinde yapılan araştırma yeniden gündem oldu. Bu araştırma kapsamında incelenen kişilerin beyin aktiviteleri, ölümden sonra da devam etmişti.

Parnia'nın tespiti, bilim camiasında da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazıları Parnia'yı "Panikçi ve hayalperest" olarak tanımlarken, bazıları da "Söyledikleri doğru" diyerek doktora sahip çıktı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Vefat, Ölüm, Dünya, Haberler

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