Dünyaca ünlü doktorun ölüm sonrası hakkında yaptığı tespit ortalığı ayağa kaldırdı - Haberler

Bilim dünyası, ölüm anı ve sonrası hakkında araştırmalarda bulunmaya devam ediyor. New York Üniversitesi Langone Tıp Merkezi'nden Dr. Sam Parnia tarafından gerçekleştirilen bir araştırma ise bilim dünyasında karışıklık yarattı.

"ÖLÜM SONRASI HİS VAR, ÖLÜM GÜNLER SÜRÜYOR"

Dr. Sam Parnia, ölümün anlık bir durum olmadığını ve günler sürdüğünü dile getirdi.Parnia, "İlginç olan bir zaman var ki, ancak sen ve ben öldükten sonra, vücudumuzdaki hücreler yavaş yavaş kendi ölüm süreçlerine doğru gidiyor. Canlılar anında ölüye dönüşmüyorlar" dedi. Parnia, vücudun ölümden sonra da direndiğini ve insanın öldüğünün farkında olduğunu belirterek tüyler ürpertti.

2016'DAKİ ARAŞTIRMA YENİDEN GÜNDEMDE

Parnia'nın bu tespitinin ardından 2016 yılında Western Ontario Üniversitesi'nde dört kişinin cansız bedeni üzerinde yapılan araştırma yeniden gündem oldu. Bu araştırma kapsamında incelenen kişilerin beyin aktiviteleri, ölümden sonra da devam etmişti.

TARTIŞMALARIN FİTİLİ ATEŞLENDİ

Parnia'nın tespiti, bilim camiasında da yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Bazıları Parnia'yı "Panikçi ve hayalperest" olarak tanımlarken, bazıları da "Söyledikleri doğru" diyerek doktora sahip çıktı.