Dünya böyle bir yüzsüzlüğü daha önce görmedi! Tecavüzcü İsrail askerini kahraman ilan ettiler
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki saldırı ve zulmü sürerken, İsrail medyası bir skandala imza attı. Gözaltına aldıkları Filistinlilere tecavüz ettiğini açıklayan bir İsrail askeri, TV programında kahraman gibi tanıtıldı.
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi; ancak uzmanlara göre gerçek rakam 180 binden fazla. Dünyanın gözü önünde katliama devam eden İsrail'in skandalları da saymakla bitmiyor.
Gözaltına aldıkları Filistinlilere tecavüz ettiğini açıklayan İsrail askerleri TV programlarına davet ediliyor, kahraman ilan ediliyor.
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