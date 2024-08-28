Dünya böyle bir yüzsüzlüğü daha önce görmedi! Tecavüzcü İsrail askerini kahraman ilan ettiler

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bin 476'ya yükseldi; ancak uzmanlara göre gerçek rakam 180 binden fazla. Dünyanın gözü önünde katliama devam eden İsrail'in skandalları da saymakla bitmiyor.

Gözaltına aldıkları Filistinlilere tecavüz ettiğini açıklayan İsrail askerleri TV programlarına davet ediliyor, kahraman ilan ediliyor.