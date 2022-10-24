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Düğünde damattan geline büyük saygısızlık! Elindeki yazıyı görenler çıldırdı

Dünya Haberleri

Düğünlerde son dönemlerde başlatılan 'şaka' furyasında bu sefer bardak taştı. Damadın düğün sırasında elindeki telefondan 'bana yardım edin' yazısını yansıtması büyük tepkiye neden oldu.

Düğünlerde ve nikahlarda yapılan şakalar son dönemde özellikle sosyal medyada büyük moda oldu. Fakat bu sefer bir düğünde bardak taştı. ABD'de nikah sırasında damat, cep telefonundan "bana yardım edin" kayan yazısı yansıttı, damadın arkadaşları kahkahalara boğuldu.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede binlerce beğeni alan video, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Kadın kullanıcılar, "Bu bana yapılsa çok sinirlenirdim, kesinlikle düğünü terk ederdim, olur mu böyle bir şey" ifadeleriyle şakayı eleştirdi. Sosyal medya kullanıcıları video hakkında yüzlerce yorumda bulundu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Damatlık Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (3)

ERKAN :

Her katıldığım düğünde nikah sırasında tam evet diyecekken son pişmanlık neye yarar şarkısı çalıyor. ve insanlar yalandan kahkahalar atıyor. yeter artık valla yeter öğkk geldi

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ekaf paseh:

senin benden mutlu olmaya ne hakkın var evlen...

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Murat Gökalp Ergözen:

kimse yardım etmemiş mi ???

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500
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