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DSÖ, Gazze'deki Çocuk Felci Aşı Kampanyasını Erteledi

DSÖ, Gazze'deki Çocuk Felci Aşı Kampanyasını Erteledi
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Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'de artan çatışmalar nedeniyle çocuk felci aşı kampanyasının son aşamasını ertelediğini açıkladı. Kampanya, 119 bin 279 çocuğun aşılanmasını hedefliyordu.

DÜNYA Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de çatışmaların artması sebebiyle çocuk felci aşı kampanyasının son turunun ertelendiğini açıkladı.

DSÖ'den yapılan açıklamada, "Artan şiddet, yoğun bombardıman, kitlesel yerinden etme emirleri ve Kuzey Gazze'nin çoğunda güvence altına alınmış insani molaların olmaması nedeniyle, Filistin Sağlık Bakanlığı, UNICEF, UNRWA ve ortakları da dahil olmak üzere Gazze Polio Teknik Komitesi, bugün başlaması planlanan polio aşılama kampanyasının üçüncü aşamasını ertelemek zorunda kaldı. Devam eden kampanyanın bu son aşaması, Kuzey Gazze'de 119 bin 279 çocuğu aşılamayı amaçlıyordu" denildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Ağustos ayında İsrail saldırılarında altyapının tahrip edilmesi sonucu yerinden edilenlerin kaldığı çadır kamplarında ve nüfusun bulunduğu yerlerdeki atık su birikintileri ve kanalizasyonlarda çocuk felcine neden olan 'poliovirüsün' 25 yıl sonra ilk kez tespit edildiğini duyurdu. Aşı kampanyasının 14 Ekim'de başlayan ikinci turu kapsamında, Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimlerinde 10 yaş altı 442 bin 855 çocuk aşılandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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