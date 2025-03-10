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DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor

DSÖ'den acil uyarı: Ölümcül Sudan Virüsü dünya çapında yayılıyor
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ölümcül Sudan virüsünün dünya çapında yayıldığını ve hızla ölümlere neden olduğunu açıkladı. Uzmanlar, virüsün Ebola'ya benzer semptomlarla ölümcül sonuçlara yol açtığını belirterek acil önlem çağrısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Sudan virüsü olarak bilinen virüsün dünya çapında yayıldığını ve bulaştığı kişileri hızla öldürdüğünü belirterek uyarı yayınladı.

"VİRÜS ÖLÜMCÜL SEVİYEDE"

DSÖ tarafından yapılan uyarıda, virüsün ölümcül seviyede olduğu belirtildi. DSÖ, virüsün bulaştığı kişilerde ateş, karın ağrısı, yorgunluk, halsizlik, boğaz ağrısı, kas ağrısı, bulantı, kusma, bölgesel kanama, ekimozlar (morluklar), böbrek yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği görülebileceğini vurguladı.

Ayrıca, virüs kaynaklı katarakt ve üveit (göz iltihabı) ile merkezi sinir sisteminde kalıcı enfeksiyon ortaya çıkabileceğinin altı çizildi.

DOĞRUDAN TEMAS İLE BULAŞIYOR

DSÖ, hastalığın kişiden kişiye kan, vücut sıvıları ve yüzeyine virüs bulaşan cisimlerle doğrudan temas yoluyla bulaştığını ifade etti.

"EBOLA'YA BENZİYOR"

Sudan virüsü, ilk kez 1976 yılında ortaya çıktı ve dokuzuncu kez salgına sebep oldu. Son olarak 2022 yılında ortaya çıkan salgında 164 vaka görülürken, 77 kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar, Sudan virüsünün Ebola'ya çok benzediği değerlendirmesinde bulunurken; her iki virüs de yüksek ölüm oranlarına sahip ve benzer semptomlara neden oluyor.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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