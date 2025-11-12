Dr. Başak Ovacık, Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin İlk Türk Başkanı Oldu

Haberler

Dr. Başak Ovacık, 2025-2028 dönemi için Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği (UWE) başkanı seçilerek bu görevi üstlenen ilk Türk kadın oldu. Ovacık, kadın liderliği güçlendirme ve teknoloji entegrasyonu gibi hedeflerini açıkladı.

(ANKARA) - Dr. Başak Ovacık, Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği University Women of Europe (UWE) Genel Kurulu'nda, 2025-2028 dönemi başkanı seçilerek dernek tarihindeki ilk Türk başkan oldu.

İtalya'nın Napoli kentinde, 6-9 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan seçimlerde, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Başak Ovacık, Avrupa Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı seçildi. Oybirliğiyle Başkan seçilen Ovacık derneğin ilk Türk Başkanı oldu.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ovacık, başkan seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "üye sayısını artırma, genç üyeler grubu kurma, kadın liderler için mentorluk faaliyetleri başlatma, teknoloji ve yapay zekayı derneğe entegre etme" hedefleri olduğunu söyledi. Ovacık, "kadın liderliğini güçlendirme, genç üyeleri teşvik etme ve teknolojiyi dernek çalışmalarına entegre etme hedeflerini" de dile getirdi.

UWE 2025 Konferansı

2025 UWE Genel Kurulu ve Konferansı, 6-9 Kasım tarihlerinde Napoli'de yapıldı. Karşılama resepsiyonu ile başlayan toplantı, 7 Kasım günü Napoli Parthenope Üniversitesi'ndeki "Barışın Geleceği için Kadınların Sesi ve Becerileri" başlıklı konferansla devam etti.

Konferans, UWE Başkanı Anne Negre ve diğer önemli isimlerin açılış konuşmalarıyla başladı, ardından sunumlar ve gündemdeki konular ile devam etti. Bir sonraki gün, 8 Kasım'da, genel kurul gerçekleştirildi. Genel Kurula, Avusturya, Finlandiya, İngiltere, İsviçre, Hollanda, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil 16 ülkeden 65 delege ve üye katılım sağladı. Kurulda Başkan ve Genel Sekreter seçimi, ülke raporları sunumu ve bütçe görüşmeleri gerçekleşti. Genel kurula Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD)'nden toplamda 13 üye katılım sağladı.

Dr. Başak Ovacık kimdir?

Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler mezunu olan Başak Ovacık, LSE'de European Studies mastır yaptı, doktorasını Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi olan Ovacık, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (TÜKD) İstanbul Şubesi üyesi, TÜKD Genel Merkez Yöneticisi olarak da görev yapıyor.

