Üye Girişi
Haberler

Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak

Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın döneminde PYD'ye olan desteğin azalacağını söyledi. Türkiye'nin ABD ile anlaşamadığı ilk konunun PYD'ye destek olduğunu belirten Limoncuoğlu, bu durumun Türkiye için yeterli olacağını ifade etti. Ayrıca Limoncuoğlu, ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı CAATSA yaptırımlarının da yeni dönemde kalkacağını savundu.

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri Cumhuriyetçi Parti adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı.

Sondakika.com'un YouTube kanalında yayınlanan 'AltıYedi' programının sunucuları Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, Trump'ın 47. ABD Başkanı olmasıyla noktalanan seçimin dış politikaya yansımalarını değerlendirdi.

"TÜRKİYE İÇİN YETERLİ OLACAKTIR"

Limoncuoğlu, programın bir bölümünde Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na atayacağını açıkladığı Mike Waltz ile Türkiye arasındaki ilişkinin nasıl olacağına ilişkin yorumlarda bulundu. Limoncuoğlu, düşünüldüğü kadar kötü olmayacağını ve Trump döneminde PYD'ye desteğin azalacağını düşündüğünü söyledi. Türkiye'nin ABD ile anlaşamadığı ilk konunun PYD'ye destek olduğunu vurgulayan Limoncuoğlu, "Bu Türkiye için yeterli olacaktır" dedi.

"PARAMIZI ALMAMIZ F-35'LERDEN DAHA ÖNEMLİ"

ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların da yeni dönemde kalkacağını savunan Limoncuoğlu, Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçakları için ise, "Paramızı almamız F-35'lerin kendisini almamızdan daha önemli" diye konuştu.

"İDEOLOJİK BAKTIKLARI ŞEYLERDEN ZAMAN GEÇTİKÇE PİŞMAN OLMAYA DEVAM EDECEKLER"

Trump'ın, Obama dönemini eleştirerek, "Patriot hava savunma sistemini Türkiye'ye vermediniz onlar da Rusya'dan Patriot aldı" dediğini hatırlatan Limoncuoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olması da biraz tuhaf. Bütün oluşum ve gelişim süreci baya saçmaydı bu sürecin. Ama Amerikalılar ideolojik baktıkları şeylerden zaman geçtikçe pişman olmaya devam edecekler diye düşünüyorum"

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli

Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum geldi

 Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı duruşma yarına ertelendi! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar

Yenidoğan Çetesi'nin ikinci duruşması sona erdi! İşte tüm detaylar

 Yasadışı bahis soruşturması büyüyor! 7 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı

Yasadışı bahis soruşturmasında 7 fenomen hakkında yakalama kararı
Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular

Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Acil Durum Bakanlığı seri üretime başlamış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Daniel Dubois kimdir? Daniel Dubois boksör mü? Kerem Gülsoy kimdir? Tepki Kerem Gülsoy gözaltına alındı mı, tutuklandı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Karadağ Türkiye hangi kanalda? Karadağ Türkiye maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Mesut Can Eray kimdir? Mesut Can Eray gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? Yasin Obuz kimdir? Yasin Obuz gözaltına alındı mı, ne yaptı (YASADIŞI BAHİS)? 20 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Aşk Evlilik Boşanma oyuncuları kim? 19-20 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Aşk Evlilik Boşanma konusu ne? Aşk Evlilik Boşanma gerçek mi, yaşanmış hikaye mi, uyarlama mı? Aşk Evlilik Boşanma nerede çekiliyor?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.