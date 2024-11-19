Dr. Alihan Limoncuoğlu: Trump döneminde PYD'ye destek azalacak

ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimleri Cumhuriyetçi Parti adayı ve ABD eski Başkanı Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlandı.

Sondakika.com'un YouTube kanalında yayınlanan 'AltıYedi' programının sunucuları Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Alihan Limoncuoğlu ve İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer, Trump'ın 47. ABD Başkanı olmasıyla noktalanan seçimin dış politikaya yansımalarını değerlendirdi.

"TÜRKİYE İÇİN YETERLİ OLACAKTIR"

Limoncuoğlu, programın bir bölümünde Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na atayacağını açıkladığı Mike Waltz ile Türkiye arasındaki ilişkinin nasıl olacağına ilişkin yorumlarda bulundu. Limoncuoğlu, düşünüldüğü kadar kötü olmayacağını ve Trump döneminde PYD'ye desteğin azalacağını düşündüğünü söyledi. Türkiye'nin ABD ile anlaşamadığı ilk konunun PYD'ye destek olduğunu vurgulayan Limoncuoğlu, "Bu Türkiye için yeterli olacaktır" dedi.

"PARAMIZI ALMAMIZ F-35'LERDEN DAHA ÖNEMLİ"

ABD'nin, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Türkiye'ye uyguladığı yaptırımların da yeni dönemde kalkacağını savunan Limoncuoğlu, Türkiye'ye verilmeyen F-35 savaş uçakları için ise, "Paramızı almamız F-35'lerin kendisini almamızdan daha önemli" diye konuştu.

"İDEOLOJİK BAKTIKLARI ŞEYLERDEN ZAMAN GEÇTİKÇE PİŞMAN OLMAYA DEVAM EDECEKLER"

Trump'ın, Obama dönemini eleştirerek, "Patriot hava savunma sistemini Türkiye'ye vermediniz onlar da Rusya'dan Patriot aldı" dediğini hatırlatan Limoncuoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: CAATSA yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olması da biraz tuhaf. Bütün oluşum ve gelişim süreci baya saçmaydı bu sürecin. Ama Amerikalılar ideolojik baktıkları şeylerden zaman geçtikçe pişman olmaya devam edecekler diye düşünüyorum"