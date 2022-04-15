Dondurucusunda 183'e yakın hayvan bulunan ABD'li gözaltına alındı

ABD'nin Arizona eyaletinde ölü hayvanların dondurucuda saklandığı ihbarı üzerine adrese giden polis, Michael Patrick Turland (43) adlı bir kişinin dondurucusunda 183'e yakın köpek, tavşan ve kuş türü buldu. Turland bazı hayvanları canlı canlı dondurduğunu itiraf etti.

Mohave ilçesinde yaşanan olayda, bir kadın polisi arayarak daha önce Turland'a üreme amaçlı yılan verdiğini ancak Turland ve eşinin ortadan kaybolduğunu ihbar etti. 3 Nisan günü Turland'ın evine giden polis evin aylar önce boşaltıldığını ve garajdaki dondurucuda çok sayıda ölü hayvan bulunduğunu tespit etti.

Demirören Haber Ajansı / Dünya