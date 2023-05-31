Dominik Cumhuriyeti'nde trafik kazası: 2 öğrenci öldü, 14 kişi yaralandı
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Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, öğrenci servisinin tankerle çarpışması sonucu 2 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı. Kazada yaralanan öğrencilerin hastanelerdeki tedavisi devam ediyor.
Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nde, öğrenci servisinin tankerle çarpışması sonucu 2 öğrenci öldü, 14 öğrenci yaralandı.
Bölge basınında çıkan habere göre, ülkenin doğusundaki Hato Mayor kasabasında, öğrenci servisi tanker ile çarpıştı.
Kazada, 2 öğrenci hayatını kaybetti, bazıları ağır 14 öğrenci yaralandı.
Yaralı öğrencilerin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiği, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kazadan sonra olay yerinden kaçan 50 yaşındaki tanker şoförü, polisin çalışmaları sonucu yakalandı.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya