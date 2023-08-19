Diyarbakır'ın Hani ilçesinde orman yangını: 12 hektarlık alan zarar gördü

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan orman yangınında 12 hektarlık alan zarar gördü. Yangın, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve askeri helikopter tarafından söndürüldü.

Diyarbakır'da çıkan yangın 25 saat sonra kontrol altına alındı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Hani ilçesinde çıkan örtü yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile yaklaşık 25 saat sonra kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Hani ilçesi Kuyular ile Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda dün sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle örtü yangın çıktı. Yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdürlüğe bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi müdahale etti.

Yangın, çıkan noktanın sarp ve kayalık olmasından ötürü müdahalede daha da zorluk gösteriyor. Bu sebepten ötürü Milli Savunma Bakanlığı'na ait Diyarbakır'da bulunan askeri helikopter de ekiplerle yangına havadan müdahalede bulundu.

Yangına gece boyu müdahale devam etmiş olup, sabah saatlerinde hava gücü desteği ile birlikte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. 12 hektarlık alan çıkan yangında zarar gördü.