Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Toplantısına Katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Toplantısına Katıldı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na eş başkanlık etti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na eş başkanlık etti. Toplantıya, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn da iştirak etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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