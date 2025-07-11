Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-ASEAN Toplantısına Katıldı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Malezya'nın Kuala Lumpur kentinde düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na eş başkanlık etti.
DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) 58'inci Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Yedinci Üçlü Toplantısı'na eş başkanlık etti. Toplantıya, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad bin Hasan ve ASEAN Genel Sekreteri Kao Kim Hourn da iştirak etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya