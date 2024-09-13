Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği'nin oluşturduğu Temas Grubu'nun İspanya'da düzenlenecek geniş katılımlı toplantısı kapsamında Gazze Temas Grubu üyelerinin de aralarında bulunduğu mevkidaşları ile birlikte İspanya Başbakanı Pedro Sánchez ile Madrid'de bir araya geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya