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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile ilk kez yüz yüze görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. İlk yüz yüze görüşmede, Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna-Rusya savaşıyla ilgili konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna- Rusya savaşıyla ilgili konuları ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile 61. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında gittiği Almanya'da görüştü.

İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Yüz yüze ilk görüşmede, savunma sanayii dahil ticari ilişkiler ve diğer ikili konular ele alındı. Görüşmede, Suriye'deki durum, Gazze'deki gelişmeler ve Ukrayna- Rusya savaşıyla ilgili konular değerlendirildi

GAZZE ATEŞKESİ MASADA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bölge ülkelerinin DEAŞ'la mücadele konusunda atabileceği adımlar hakkında Türkiye'nin görüşlerini aktardı. Gazze'de ateşkesin kalıcı olmasının önemine değinen Bakan Fidan, bölgesel barış için İsrail-Filistin sorununun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

İki bakan ayrıca Ukrayna ve Rusya arasında barışın tesis edilmesi ihtimaliyle ilgili olası gelişmeleri de görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile ilk kez yüz yüze görüştü
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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