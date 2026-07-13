Çin'de panda yavrusu Wang Shu'nun 1'inci doğum günü kutlandı
Çin'deki Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Liang Yue'nin yavrusu Wang Shu'nun ilk doğum günü düzenlenen etkinlikle kutlandı. Doğduğunda 188 gram olan Wang Shu'nun şu anda 36,5 kilograma ulaştığı açıklandı.
ÇİN'deki Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Liang Yue'nin yavrusu Wang Shu'nun ilk doğum günü kutlandı.
Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing kentindeki Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde dün dev panda Liang Yue'nin yavrusu Wang Shu'nun ilk doğum günü kutlandı. Doğduğunda 188 gram ağırlığında olan Wang Shu'nun şu anda 36,5 kilogram olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı