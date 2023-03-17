Deniz paraşütü yapan şahsın bacağını köpek balığı kaptı

37 yaşındaki Tunuslu deniz paraşütçüsü, kızıl deniz üzerinde alçak bir şekilde havada tur attığı esnada, denizden bir anda fırlayan köpek balığı paraşütçünün bacağını ısırıp bir kısmını kopardı.

Tunus'ta deniz paraşütü yapan şahsın başına korkunç bir kaza meydana geldi. Kızıl deniz üzerinde alçak uçan paraşütçünün bacağını köpek balığı kaptı.

BACAĞINDA KIRIKLAR OLUŞTU

Ayağının arka kısmından bir kısmını kaybeden adamın ayaklarında ayrıca kırıklar oluştu. Olaydan sonra kanlar içinde kalan paraşütçü hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan paraşütçünün durumunun iyiye gittiği belirtildi.

BÖLGEDE BİRÇOK TÜRDE KÖPEK BALIĞI VAR

Aqaba Uluslarası Dalış Merkezi sözcüsü Mohammad Qatawneh, bölgede birçok farklı türde köpek balığının bulunduğunu fakat köpek balığı saldırılarının nadiren meydana geldiğini belirtti. Qatawneh, 20 yıldır dalış yaptığını ve ilk kez bir köpek balığı saldırısına şahit olduğunu söyledi.