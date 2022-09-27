Dans eden 5 kadının başına gelen olaya hiç kimse inanamadı! Video korkunç
Dünya Haberleri
Yurtdışında sokakta dans eden 5 kadın, dans ettikleri yerin çökmesiyle birlikte aşağı düştü. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.
Yurtdışında yaşanan bir olaya ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde 5 kadının dans ettiği görülüyor.
BASTIKLARI YER BİR ANDA ÇÖKTÜ
Ancak dakikalar sonra kadınların dans ettikleri yerde bir anda çökme yaşanıyor. 5 kadın hep birlikte aşağı doğru düşüyor.
ETRAFTAKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI
Bu sırada kadınların etrafındaki arkadaşları da yaşanan olayın şokuyla büyük bir korku yaşadı.