Dans eden 5 kadının başına gelen olaya hiç kimse inanamadı! Video korkunç

Yurtdışında sokakta dans eden 5 kadın, dans ettikleri yerin çökmesiyle birlikte aşağı düştü. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

Yurtdışında yaşanan bir olaya ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde 5 kadının dans ettiği görülüyor.

BASTIKLARI YER BİR ANDA ÇÖKTÜ

Ancak dakikalar sonra kadınların dans ettikleri yerde bir anda çökme yaşanıyor. 5 kadın hep birlikte aşağı doğru düşüyor.

ETRAFTAKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Bu sırada kadınların etrafındaki arkadaşları da yaşanan olayın şokuyla büyük bir korku yaşadı.