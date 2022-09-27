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Dans eden 5 kadının başına gelen olaya hiç kimse inanamadı! Video korkunç

Dünya Haberleri

Dans eden 5 kadının başına gelen olaya hiç kimse inanamadı! Video korkunç

Yurtdışında sokakta dans eden 5 kadın, dans ettikleri yerin çökmesiyle birlikte aşağı düştü. Korkunç anlar saniye saniye kaydedildi.

Yurtdışında yaşanan bir olaya ait görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Söz konusu görüntülerde 5 kadının dans ettiği görülüyor.

BASTIKLARI YER BİR ANDA ÇÖKTÜ

Ancak dakikalar sonra kadınların dans ettikleri yerde bir anda çökme yaşanıyor. 5 kadın hep birlikte aşağı doğru düşüyor.

ETRAFTAKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI

Bu sırada kadınların etrafındaki arkadaşları da yaşanan olayın şokuyla büyük bir korku yaşadı.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

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