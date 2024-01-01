Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe Tahttan Feragat Etti

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, yeni yıl konuşmasında sürpriz bir açıklama yaparak tahttan feragat ettiğini duyurdu.

2. Margrethe, resmen 14 Ocak’ta, tahta geçişinin 52. yılında tacını çıkartacak.

2. Margrethe “Tacımı çıkartıp, oğlum Veliaht Prens Frederik’e devredeceğim” dedi.

83 yaşındaki Margrethe, hala tahtta oturan tek kraliçe ve Avrupa’da en uzun süre tahtta kalan kraliyet ailesi üyesiydi. 2. Margrethe, babası Kral 9. Frederik’in 1972’de ölmesiyle tahta oturmuştu.

Kraliçe, 2023 başlarında belinden geçirdiği ameliyatın ardından biraz düşünüp, bu kararı aldığını vurguladı.

Kraliçe “Ameliyat doğal olarak geleceği, sorumluluğu bir sonraki kuşağa devretme zamanının gelip gelmediğini düşündürttü. Doğru zamanın geldiğine karar verdim” dedi.

2. Margrethe ayrıca, Danimarka halkına destekleri için teşekkür etti. Başbakan Mette Frederiksen de Kraliçe’ye ülkeye hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

İngiltere’deki geleneğin tersine, 55 yaşındaki Veliaht Prens Frederik için bir taht giyme töreni yapılmayacak. Bunun yerine, yeni Kral’ın tahta geçişi Kophenag’daki Amalienbork Kalesi’nden duyuruyla ilan edilecek.

Anayasal monarşiyle yönetilen ülkede Prens Frederik Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları’nın kralı olacak.